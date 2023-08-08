Во Владимирской области уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал трёхлетний мальчик,...
Во Владимирской области уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал трёхлетний мальчик, направлено в суд.
Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области.
Как стало известно, ещё в мае 2023 года обвиняемый, двигаясь задним ходом на автомобиле по территории двора многоквартирного дома, не убедился в отсутствии на пути пешеходов.
Водитель не увидел 3-летнего мальчика, находившегося за машиной. И в результате произошёл наезд на малыша.
«Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред...» - поясняют в пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области.
23-летнего жителя города Гусь-Хрустальный обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области