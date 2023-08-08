Во Владимирской области во время охоты житель Гороховецкого района подстрелил своего товарища. Как...

Во Владимирской области во время охоты житель Гороховецкого района подстрелил своего товарища.Как стало известно, двое приятелей в начале декабря 2022 года приехали в лес Гороховецкого района на охоту.В какой-то момент, как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, обвиняемый грубо нарушив требования безопасности, выстрелил из охотничьего карабина в сторону лесных насаждений.В дальнейшем мужчина пояснил, что думал - за ними стоит лось.Увы, горе-охотник попал в живот находившемуся на стрелковой позиции приятелю.Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).Уголовное дело направлено мировому судье участка № 1 города Гороховец и Гороховецкого района для дальнейшего рассмотрения.Фото: pxfuel.com