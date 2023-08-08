Жителям Владимирской области предлагают совершенно бесплатно, без записи и очередей пройти флюорографию.

Жителям Владимирской области предлагают совершенно бесплатно, без записи и очередей пройти флюорографию. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Сегодня в населённые пункты области регулярно выезжают три мобильных передвижных флюорографа Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи. В августе 2023 года они должны посетить Вязниковский, Ковровский, Меленковский и Собинский районы.