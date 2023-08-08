Во Владимирском филиале президентской академии прошло заседание штаба общественного наблюдения за...

Во Владимирском филиале президентской академии прошло заседание штаба общественного наблюдения за выборами.Эксперты рассказали новичкам обо всех нюансах работы наблюдателя. Особое внимание в этом году будет уделено дистанционному электронному голосованию и общественному контролю. Штаб уже уже заключил десятки соглашений с общественными объединениями и политическими партиями.Галина Мизелева, руководитель штаба общественного наблюдения Владимирской области:- Мы уже заключили договоры с ассоциацией ветеранов, с союзом пенсионеров то есть у нас достаточно большой набор самых разных организаций, которые включаются в работу, которые имели опыт работы с нами в прошлом году и мы продолжаем с ними работать и в этом году.