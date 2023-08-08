Изматывающая жителей региона 30-градусная жара немного отступит уже в среду, 9 августа, однако к концу недели вновь вернётся.

Изматывающая жителей региона 30-градусная жара немного отступит уже в среду, 9 августа, однако к концу недели вновь вернётся. Такой прогноз дают синоптики Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Если сегодня, 8 августа, ртутные столбики могут достигать отметки +32 градуса Цельсия, то уже на следующий день температура воздуха не должна превышать +29 градусов. В четверг станет ещё прохладнее, но в пятницу жара обещает вернуться.На следующей неделе дневная температура в регионе будет колебаться в районе +25 градусов, а в 20-х числах августа начнутся дожди.