Как сообщается на сайте правительства области, в качестве добровольных пожертвований жители населённых пунктов собрали более 12 миллионов 627 тысяч рублей на инфраструктурное развитие и

Как сообщается на сайте правительства области, в качестве добровольных пожертвований жители населённых пунктов собрали более 12 миллионов 627 тысяч рублей на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населённых пунктов. Аналогичные суммы в муниципалитеты направят из областного бюджета, по действующему законодательству. Постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Средства пойдут на конкретные проекты, которые хотят жители, но, вероятно, не