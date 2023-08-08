Вода с повышенным содержанием железа уже несколько лет поступает в дома деревни Легково Александровского района. О проблеме сообщили активисты «Народного фронта» в телеграм-канале. Как

Вода с повышенным содержанием железа уже несколько лет поступает в дома деревни Легково Александровского района. О проблеме сообщили активисты «Народного фронта» в телеграм-канале. Как рассказывают волонтеры, водонапорная башня в деревне упала более 10 лет назад. Местные власти привезли новую, но до сих пор не установили. Вода поступает напрямую в дома со всеми опасными примесями. Из