Три передвижных флюорографа в августе привезут в отдаленные населенные пункты Собинского, Ковровского, Вязниковского и Меленковского районов. В пресс-службе Минздрава по региону

Три передвижных флюорографа в августе привезут в отдаленные населенные пункты Собинского, Ковровского, Вязниковского и Меленковского районов. В пресс-службе Минздрава по региону рассказали, что местным жителям не придется стоять в очередях и записываться заранее. Передвижной флюорограф будет приезжать часам к 8-9 утра, в зависимости от отдаленности населенного пункта и пробок. Главврач владимирской ГБУЗ ВО ЦСФЛП Елена