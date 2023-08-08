Во время футбольного матча один футболист собирается бить угловой, но тут свистит арбитр и начинает ему что-то объяснять. Пока футболист слушал арбитра, кто-то решил подшутить, заменив
мяч таким же на вид, но только каменным.Наконец футболист разбегается, бьет по мячу и...Короче, очнувшись через некоторое время, он видит склонившегося над ним врача и спрашивает:
- Доктор, что у меня с ногой?
Врач:
- Порваны связки, повреждена большая берцовая кость, малая - раздроблена, стопа вообще вдребезги.
- Неужели все так плохо? - воскликнул футболист.
- Это еще что, - успокоил его врач, - ты бы видел того беднягу, который забил гол головой.
еще анекдот!