Жители села Суходол Суздальского района требуют прекратить строительство модульного...

Жители села Суходол Суздальского района требуют прекратить строительство модульного асфальтобетонного завода.Объект возводят у границы населенного пункта в рамках капитального ремонта участка трассы "Золотое кольцо". Временное сооружение будет производить асфальтобетонную смесь. Слово - Дарье Давыдовой.Житель Суходола Сергей Рябов показывает единственную дорогу к дому. Он выбивает ее годами. С боем.- Ну вот весь бой кирпича, который у меня лежит около дома.- Угу. Плитка тут, я смотрю, какая-то.- Всё, что есть!- Но у вас же тут асфальтобетонный завод строят.- А, вы знаете, асфальтобетонный завод-то строят, но для людей вообще не будет ничего.Крестным ходом к "колокольне" трейлерного завода идут десятки жителей села. На площадке кипит работа. По слухам, первую порцию асфальта для строящейся дороги на Суздаль должны отгрузить уже 18 августа. Люди уверены: даже минимальной мощности (сорок тонн смеси в час) будет достаточно, чтобы в округе стало нечем дышать.Сергей Рябов, житель села Суходол:- Мы отказываемся жить в промзоне. Мы не хотим дышать вредными выбросами мобильной платформы вот этой асфальтовой. Мы хотим жить в тишине, потому что от нее будет еще шум, гул.Модульный завод строится на частной земле. По словам жителей, собственник нарушил всё, что было возможно. У объекта второго класса опасности фактически отсутствует санитарная зона. До ближайшего жилого дома - считанные метры. В двух шагах - питьевой родник. Еще рядом - древний храм, ему тоже наверняка достанется, говорят прихожане. В конце концов, это хоть и не капитальное, но промышленное сооружение. А участок под ним - земля сельхозназначения.Ольга Колосова, староста села Суходол:- Села Суходол и Павловское - единственные населенные пункты, которые находятся на дороге. Все остальные населенные пункты далеко от дороги. Поля практически все в частной собственности. И также можно арендовать у любого другого частника это поле, построить это сооружение, никому не мешая вообще.Ультиматум владельцу участка уже поставили районные чиновники. Из официального письма за подписью главы Алексея Сараева следует, что с администрацией размещение объекта никак не согласовывалось, разрешение на строительство не выдавалось.- Данный объект незамедлительно должен быть демонтирован до получения разрешительных документов на строительство в соответствии с заключением Роспотребнадзора о размере санитарно-защитной зоны.Пока всё - с точностью наоборот. "Башня" растет на глазах, внушая людям веру, что "бумажные" вопросы в интересах главной дорожной стройки региона власти наверняка помогут утрясти.- И несмотря на все наши недовольства, она стояла и будет стоять.Дарья Давыдова. Илья Хлудов. "Вести - Владимир"