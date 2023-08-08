В 2023 году жители региона стали в 1,5 раза чаще умирать от алкогольной продукции.

В 2023 году жители региона стали в 1,5 раза чаще умирать от алкогольной продукции. За первые шесть месяцев зарегистрировано 192 факта острых отравлений спиртосодержащими напитками, умерли 128 человек. Для сравнения: за аналогичный период 2022 года было зафиксировано 129 случаев, скончались 86 граждан. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.Наибольшее количество пострадавших от употребления спиртосодержащей продукции обнаружено в Гусь-Хрустальном районе, региональном центре и Коврове.Острое отравление этиловым спиртом выявлено у 63% пострадавших. Кроме того, люди 31 раз травились суррогатами алкоголя и 13 раз – метанолом. Был даже случай, когда человек выпил стеклоочиститель и почувствовал себя плохо.