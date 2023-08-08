Незаконный сбыт огнестрельного оружия – в этом обвиняется 50-летняя безработная жительница Владимира. Обрез охотничьего ружья она нашла у себя дома и решила продать его. В УМВД сообщили,

Незаконный сбыт огнестрельного оружия – в этом обвиняется 50-летняя безработная жительница Владимира. Обрез охотничьего ружья она нашла у себя дома и решила продать его. В УМВД сообщили, что подозреваемая злоупотребляет спиртными напитками. После очередной пьянки женщина обнаружила у себя дома сумку, в которой лежал обрез охотничьего ружья 12-ого калибра. Вещь забыл один из собутыльников. Решив