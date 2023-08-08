Жителям Владимирской области грозит крупный штраф за шашлыки на природе
С шашлыками на природе...
Жителям Владимирской области грозит крупный штраф за шашлыки на природе
С шашлыками на природе придётся повременить. Во Владимирской области продолжается особый противопожарный режим. Он продлится до воскресенья.
В этот период размер штрафов за нарушение требований пожарной безопасности увеличивается почти вдвое: для граждан, к примеру, доходит до 20 тысяч рублей.
Если вы стали свидетелем лесного пожара, позвоните на номер 8-800-100-94-00 или воспользуйтесь мобильным приложением "Берегите лес".