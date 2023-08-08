Жителям Владимирской области грозит крупный штраф за шашлыки на природе С шашлыками на природе...

Жителям Владимирской области грозит крупный штраф за шашлыки на природеС шашлыками на природе придётся повременить. Во Владимирской области продолжается особый противопожарный режим. Он продлится до воскресенья.В этот период размер штрафов за нарушение требований пожарной безопасности увеличивается почти вдвое: для граждан, к примеру, доходит до 20 тысяч рублей.Если вы стали свидетелем лесного пожара, позвоните на номер 8-800-100-94-00 или воспользуйтесь мобильным приложением "Берегите лес".