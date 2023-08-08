Знаменитому роду Столетовых исполнилось 410 лет. Чью фамилию носит Владимирский государственный...

Знаменитому роду Столетовых исполнилось 410 лет. Чью фамилию носит Владимирский государственный университет?Знаменитому роду Столетовых в этом году 410 лет. Что удалось нового открыть потомкам генерала Николая Григорьевича и физика Александра Григорьевича Столетовых, чью фамилию носит Владимирский госуниверситет? Едем с Верой Куликовой в село Леоново Петушинского района , где живет потомок рода-краевед Анатолий Столетов.Эта мемориальная доска - дань памяти Всеволоду Николаевичу Столетову. Ученый-биолог, министр высшего и среднего специального образования РСФСР, видный советский государственный деятель, уроженец села Леоново, учился в Аннинской школе. Он - один из представителей 5 ветвей рода Столетовых.Анатолий Столетов, краевед, потомок Столетовых:- Встречался я и с дочерью Всеволода Николаевича в Москве. Она передала много сюда документов. Вот они находятся здесь в папках. Также я вот подарил книгу "История древнего рода Столетовых". Здесь история буквально и рода всего Столетовых и Всеволода Николаевича Столетова.Там много фотографий истории самой.Продолжатели рода подарили школьному музею много экспонатов и книг, связанных с их прославленными родственниками. Установить на школу памятную доску предложил Анатолий Столетов - тоже потомок рода. Многие годы здесь, в деревне Аннино, Анатолий Леонидович проводит Столетовские чтения, которые собирают краеведов со всей области.Анатолий Столетов, краевед, потомок Столетовых:- Когда Всеволод Николаевич был министром высшего образования, потом президентом Академии педагогических наук он много помогал школе. Помогал школе приборами физического и химического кабинета, в ремонте школы, также помог книги 1000 штук подарить и часто встречался с земляками.Вот уже 13 лет Анатолий Столетов вместе с женой Зинаидой восстанавливают родовой дом, доставшийся им по наследству. Здание за это время стало местной достопримечательностью и заметно похорошело. Дизайн придуман Зинаидой, воплощал идеи ее супруг.Зинаида Столетова, супруга краеведа Анатолия Столетова:- Сохранилась стена середины 19 века, потому что бревна необычные сосновые. Мы решили их оставить в качестве украшения, чтобы был кусочек истории здесь и на полку первых два три чайника появились, а потом потянули остальные.Теперь на полке больше десятка чайников. Часть куплена на блошиных рынках, часть - подарки друзей. И старые крынки, оставшиеся от прежних владельцев, тоже стали интересной деталью интерьера.Зинаида Столетова, супруга краеведа Анатолия Столетова:- Сохранились крынки столетовского дома. Не знаю сколько им лет! Может быть и под сто, может быть меньше, но это и лощенные крынки. Я прочитала о них и обычные. И каждая из них по-моему представляет ценность и для души и для истории этого дома.К старым вещам в этой семье вообще относятся с трепетом. Зинаида и Анатолий Столетовы не скрывают - многое из того, что сейчас украшает их дом, было выкинуто кем-то на улицу. Так, вторую жизнь получил старый таз для варки варенья. Свое место в доме с историей заняло и старинное зеркало Столетовых.Зинаида Столетова, супруга краеведа Анатолия Столетова:- Это конец 19 века начало может быть 20-го быть века. Тоже нам очень нравится. Полотно зеркальное совсем старенькое. Может и шарму придает от того что! А вы приукрасили?. А я прикрыла балеринами, пусть порхают.С помощью нехитрых манипуляций старинные шкаф, горка, сундук стали украшениями гостиной. Отреставрированный стул - тоже наследство от Всеволода Николаевича Столетова.Зинаида Столетова, супруга краеведа Анатолия Столетова:- Дама садилась к столу, ей подавали вот так вот колесики выезжали вперед! Везли свой стул и даме было удобно садиться! Я вот недавно узнала! Я сама не знала!И все же самые интересные семейные тайны хранятся в домашнем музее. История рода. Здесь собраны факты о наиболее известных его представителях - генерале Николае Столетове и его брате физике Александре. Здесь же представлена и другая ветвь Столетовых - архитекторов-реставраторов - Александра и его сына Игоря. Краевед и потомок богатой на таланты семьи продолжает архивную работу - и она до сих пор приносит открытия.Анатолий Столетов, краевед, потомок Столетовых:- Аким-наш общий предок. У Акима было два сына.Аким Акимович и Дмитрий Акимыч! От Акима Акимовича пошла ветвь ореховских Столетовых, огородников Столетовых и ивановских Столетовых. Ну и ветвь наших знаменитых уже братьев Столетовых!К 140-летию освобождения Болгарии и окончания русско-турецкой войны была выпущена марка. На ней вместе с русским генералом Иосифом Гурко и знаменитым военным инженером Эдуардом Тотлебеном на переднем плане изображен и наш земляк, генерал Николай Столетов. Интересные факты об истории семьи Анатолий Леонидович собрал в своей книге. В ней упоминается и сад Столетовых, где сохранился трехсотлетний дуб. Говорят, он исполняет желания. Хозяин сада верит, исполнится и его заветная мечта - и книга обязательно будет издана.Вера Куликова, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".