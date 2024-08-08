Совсем скоро Суздаль отметит 1000-летие с момента своего первого упоминания в русских летописях. По оценке властей, в развитие города к юбилею было вложено порядка 8 миллиардов рублей. Для

Совсем скоро Суздаль отметит 1000-летие с момента своего первого упоминания в русских летописях. По оценке властей, в развитие города к юбилею было вложено порядка 8 миллиардов рублей. Для сравнения, только расходная часть бюджета областного центра за 23 год составила чуть более 10 с половиной миллиардов. И, пожалуй, на фоне этих данных Владимир выглядит несколько в