Власти начали искать подрядчика.

Работа по восстановлению перил на мосту через реку Клязьма во Владимире обойдется в сумму 14,7 миллиона рублей. Местные власти начали поиск подрядной организации 7 августа.Фирму, которая займется проведением реставрационных работ, намерены выбрать до 19 августа. Рабочие должны будут демонтировать устаревшие ограждения, установить новые и покрасить их. Ожидается, что ремонт завершится к 1 декабря.Перила на данном путепроводе пришли в ветхое состояние уже давно, и облокачиваться на них или подходить к краю моста стало небезопасно.