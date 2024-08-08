Жюри конкурса на звание самой красивой деревни Владимирской области посетили село Махра Жюри...

Жюри конкурса на звание самой красивой деревни Владимирской области посетили село МахраЖюри конкурса на звание самой красивой деревни Владимирской области продолжает очно знакомиться с претендентами. На это раз покажем, как встречали гостей в селе Махра Александровского района.«День оладушка» в селе Махра отмечают впервые. Прежде чем отведать румяного угощения - нужно обыграть веселого скомороха. У члена оргкомитета конкурса на звание самой красивой деревни Владимирской области Оксаны Шевцовой это получилось.Мария Антонова, депутат Карабановского Совета народных депутатов:- Мы подумали, что нужно какое-то русское блюдо, и оладушек нам показался самым таким русским блюдом.«Махраладушки» бывают не только печеными, но и расписными. В крохотном сельском Доме культуры царит веселое возбуждение. Пока дети создают новую красоту, старшее поколение знакомит с красотой антикварной.Геннадий Иванович Шевелев показывает уникальные предметы, собранные в разных странах мира, в годы его дипломатической службы. Здесь и лаосская резьба по дереву, и русская прялка. Сам в подлинном восточном халате - он предлагает померить фамильный кокошник серебряного шитья.Сегодня, в свои 80 лет, он одержим идеей создания Центра личных коллекций Владимирского края. В жюри конкурса идею поддержали.- Прекрасно, скажу Вам удивительную вещь - в сентябре к нам приезжает Лаосская делегация - как раз по поводу музея в городе Киржач.Красиво село Махра, - отмечают гости. И отправляются знакомиться со следующим претендентом - очное знакомство с самыми красивыми селами и деревнями региона продлится до конца августа.Кристина Иванова, Андрей Николаев. «Вести-Владимир».