Запрос на выдачу свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году не поступал в российское диппредставительство в Нидерландах. Ранее голландские СМИ сообщили, что Генпрокуратура Нидерландов просит Россию выдать Владимира Цемаха. Он проходит как свидетель по делу о крушении пассажирского лайнера в 2014 году.

Запрос на выдачу свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году не поступал в российское диппредставительство в Нидерландах. Ранее голландские СМИ сообщили, что Генпрокуратура Нидерландов просит Россию выдать Владимира Цемаха. Он проходит как свидетель по делу о крушении пассажирского лайнера. Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной ДНР уже был допрошен в рамках расследования, но в субботу доставлен в Россию в числе 35 заключенных и задержанных на Украине граждан.Крушение пассажирского лайнера произошло 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing летел из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение под Донецком на востоке Украины. На борту самолета находились 298 человек, все погибли. Киев обвинил в случившемся ополченцев. Те, в свою очередь, ответили, что не располагают средствами, которые бы позволяли сбить воздушное судно на такой высоте. В настоящее время следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. Москва, в свою очередь, заявила о предвзятости следствия, выводы которого базируются только на данных, полученных от Украины, напоминает РИА Новости.