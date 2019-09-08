Первыми избирательные участки сегодня открылись в дальневосточных регионах - на Камчатке и в Чукотском автономном округе.

В России проходит самый масштабный за последние годы Единый день голосования.Первыми избирательные участки сегодня открылись в дальневосточных регионах — на Камчатке и в Чукотском автономном округе. Жители Анадыря сегодня выбирают мэра и депутатов городского парламента.За пост главы города борются 5 кандидатов, трое из них — самовыдвиженцы. Нарушений на участках к этому часу нет, передает телеканал "Россия 24".