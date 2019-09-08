Руководство Барселоны собирается предложить своему звездному нападающему Лионелю Месси контракт до конца его профессиональной спортивной карьеры. Боссы каталонского клуба обеспокоены пунктом в его контракте, согласно которому аргентинец имеет право досрочно разорвать контракт.

Руководство "Барселоны" собирается предложить своему звездному нападающему Лионелю Месси контракт до конца его профессиональной спортивной карьеры. Боссы каталонского клуба обеспокоены пунктом в его контракте, согласно которому аргентинец имеет право досрочно разорвать контракт.Предлагая Месси новый договор, президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу намерен исключить из него этот самый пункт, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mundo Deportivo. Однако на данный момент глава клуба не вступал в переговоры с отцом Лионеля – Хорхе Месси, который является агентом своего сына.В "Барселоне" рассчитывают, что Месси продолжит выступления за клуб как минимум до 2022 года, чтобы в составе сборной Аргентины принять участие в чемпионате мира в Катаре. После этого он может задуматься о завершении карьеры.Напомним, ранее стало известно о том, что аргентинец задумался об уходе из "Барселоны", используя имеющийся у него пункт в контракте. В качестве одного из вариантов продолжения своей карьеры он рассматривает клуб, за который выступал в детстве до перехода в столицу Каталонии.