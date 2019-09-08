Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращенный к России призыв главы Пентагона Марка Эспера вести себя как более нормальная страна. По словам Пушкова, глава Пентагона так ничего и не понял.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращенный к России призыв главы Пентагона Марка Эспера вести себя "как более нормальная страна". Накануне на пресс-конференции в Париже тот заявил: "было бы прекрасно", если бы Россия вела себя в соответствии с правилами и нормами, установленными Западом и странами НАТО.По словам Пушкова, глава Пентагона "так ничего и не понял". Эспер призвал Россию действовать по правилам, установленным Западом, то есть, послушно следовать за США. Однако, продолжает Пушков, мир изменился: Россия, Китай, Турция и многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила."Пора бы уже проснуться", — рекомендует российский сенатор в своем "Твиттере".