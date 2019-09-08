Все возвращается на круги своя. Перенесший тяжелое лечение телеведущий Борис Корчевников резко похудел.

Все возвращается на круги своя. Перенесший тяжелое лечение телеведущий Борис Корчевников резко похудел.Все началось тогда, когда знаменитости поставили неутешительный диагноз – опухоль мозга. Напомним, что ранее Борис перенес трепанацию черепа. После , что ощущения после процедуры весьма неприятные: "Ходишь по стеночке".Сложное лечение повлияло на гормональную систему ведущего. Поклонники заметили, что ведущий сильно располнел. Сам Корчевников в интервью журналистам рассказал, что он действительно "раздался", но сейчас уже все позади и организм идет на поправку. Тем не менее, телевизионщик поделился тем, что перенести насмешки недоброжелателей было тяжело.Однако, как бы то ни было, сейчас Борис постепенно возвращается в норму. Поклонники медиа-персоны отметили, что за непродолжительный срок мужчине удалось начать сбрасывать лишний вес.О том, что во внешности Корчевникова произошли разительные перемены, стало известно благодаря жене Стаса Костюшкина – Юлии. На своей странице в социальной сети Instagram девушка опубликовала фотографию, где они вместе с супругом приняли участие в программе "Судьба человека"."Есть еще на нашем телевидении программы, в которых мечтаешь сняться. "Судьба Человека" – одна из них. Вчера рассказали @b.korchevnikov все как на духу и сами теперь, с нетерпением, будем ждать эфир (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – поделилась эмоциями Юлия.Она отметила, что вместе с мужем будет ждать выхода программы в эфир. Аналогичным мнение поделились и подписчики Костюшкиной: "Хорошая программа,обязательно посмотрим", "Будем ждать эфир", "Интересно будет послушать".Сейчас Борис Корчевников ведет две телепередачи и руководит православным телеканалом. Четыре года назад у телеведущего обнаружили доброкачественную опухоль, но к счастью, с болезнью удалось справиться.