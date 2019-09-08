Жалоб на серьезные нарушения в прошедший накануне день тишины перед выборами в российском Центризбиркоме не получали, рассказал журналистам зампред ЦИКа Николай Булаев. День, по его словам, прошел в полном спокойствии.

Жалоб на серьезные нарушения в прошедший накануне день тишины перед выборами в российском Центризбиркоме не получали, рассказал журналистам зампред ЦИКа Николай Булаев. День, по его словам, "прошел в полном спокойствии".Всего в единый день голосования пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня в 85 регионах России, напоминает ТАСС. В частности, предстоит избрать депутатов 13 заксобраний и городских Дум в 22 административных центрах, губернаторов 16 регионов и глав муниципальных образований в трех региональных столицах. Также 8 сентября пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.По словам Николая Булаева, он рассчитывает на неплохую явку и надеется, что выборы пройдут спокойно и в штатном режиме.