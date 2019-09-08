Российский пилот Торо Россо Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Италии, по итогам которой он показал 13-й результат. Поул завоевал гонщик Феррари Шарль Леклер.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Италии, по итогам которой он показал 13-й результат. Поул завоевал гонщик "Феррари" Шарль Леклер."В финальной попытке все хотели воспользоваться слипстримом, и все это было больше похоже на квалификацию в Формуле 3, но не в Формуле 1, – приводит слова Квята F1News.Ru. – Нам не удалось занять хорошие позиции на трассе, и полагаю, что на моем времени сильно сказался трафик".Помимо этого, Квят поделился ожиданиями от предстоящей гонки, которую он начнет с седьмого ряда стартового поля: "мы просто постараемся провести гонку как можно лучше и максимально использовать потенциал машины. Гонка предстоит долгая, и мы попытаемся сделать все, что в наших силах", – подытожил россиянин.