Американские папы всегда бурно реагируют, стоит лишь парням приобнять их дочерей. Сейчас же Джонни Депп, должно быть, пребывает в лютой ярости – его дочь застукали папарации с возлюбленным на яхте.

Американские папы всегда бурно реагируют, стоит лишь парням приобнять их дочерей. Сейчас же Джонни Депп, должно быть, пребывает в лютой ярости – его дочь застукали папарации с возлюбленным на яхте.Дочь знаменитого отца Лили-Роуз Мелоди известна своим раскрепощенным поведением. Так девушка ранее принимала участие в для российского журнала. Тогда Лили-Роуз предстала перед поклонниками в одной лишь юбке, а грудь ей прикрыли украшения.Сейчас же юная модель вновь отличилась. Известно, что она уже год встречается с 23-летним актером Тимоти Шаламе. Пара пыталась скрывать свои чувства, дочь Деппа даже опровергала информацию об их отношениях, тем не менее любовь вырвалась на волю и попала в объективы фотокамер.Молодая пара решила воспользоваться последними теплыми деньками и отправилась прогуляться на яхте. В какой-то момент страсть захлестнула влюбленных, так что фотографы застали их весьма в пикантном виде. Актер и модель жарко целовались и обнимались. Они даже не заметили, что стали "сенсацией" ближайших нескольких недель.Напомним, что ранее, как издание Teleprogramma.pro, 20-летняя дочь Деппа появилась в обществе "второй половинки" наВенецианском кинофестивале. Молодые люди прибыли на премьеру фильма"Король" о Генрихе V.