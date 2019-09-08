Любовь Успенская выложила новый снимок в Instagram. Звезда привела поклонников в шок.

Любовь Успенская выложила новый снимок в Instagram. Звезда привела поклонников в шок.Молодящаяся певица выложила в своем Instagram новый снимок. Он оказался менее провокационным, чем предыдущие – звезда недавно похвасталась кадром топлесс и нарвалась на критику за фотошоп, но все же вызвал бурную реакцию в комментариях.Успенская призналась, что знакомые часто говорят ей, что она очень похожа на Бриджит Бардо. Любовь вдохновилась этим и решила наконец-то примерить на себя образ секс-символа 60-х: сделала такую подобную прическу, макияж, и постаралась придать лицу выражение, схожее с мимикой французской дивой.Именно такой кадр она и выложила в Instagram, подписав его: "Всегда мечтала быть похожей на молодую Бриджит Бардо. Хоть и природой не дано, но я стараюсь".Некоторые поклонники в довольно мягкой форме попытались донести правду до певицы: "Уважаю ваше творчество, но вы совсем не Бриджит. Она до сих пор натуральная, а вы вся обколотая ботоксом и филлерами".Другие выражений, кажется, не выбирали: "На французскую бульдожку больше похожа", "Чтобы быть похожей на молодую Бриджит Бардо, нужно, как минимум, быть молодой", "Люба.. БриЖит Бардо.. БриЖит.. К сожалению, не все мечты сбываются.. Вы похожи, скорее всего, на старого Майкла Джексона".