Депутаты Народного собрания Ингушетии тайным голосованием избрали на пост главы республики 60-летнего врио главы региона Махмуда-Али Калиматова. За него отдали голоса 27 депутатов из 31. Один бюллетень признали недействительным.

Депутаты Народного собрания Ингушетии тайным голосованием избрали на пост главы республики 60-летнего врио главы региона Махмуда-Али Калиматова. За него отдали голоса 27 депутатов из 31. Один бюллетень признали недействительным, передает ТАСС.Предыдущий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров покинул этот пост, который занимал с 2008 года, 26 июня. 8 июля стало известно, что он получил звание генерала-лейтенанта и назначен на пост заместителя министра обороны РФ.В августе президент России Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия. Согласно закону, выбирают нового главу депутаты ингушского парламента.Избранный глава республики Махмуд-али Калиматов, выступая в парламенте, заявил, что республика находится в тяжелой финансовой ситуации, кадровая политика требует обновления, а борьбу с коррупцией и мздоимством необходимо усилить. По его словам, нужны кардинальные меры для подъема экономики, промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Большинство этих задач республика намерена решать в рамках реализации национальных проектов, передает РИА Новости.