Международные наблюдатели не обращались в избирком Крыма за регистрацией для присутствия на проходящих 8 сентября выборах в парламент и местные советы республики. Об этом рассказал глава крымского избиркома Михаил Малышев.

Международные наблюдатели не обращались в избирком Крыма за регистрацией для присутствия на проходящих 8 сентября выборах в парламент и местные советы республики. Об этом рассказал глава крымского избиркома Михаил Малышев.Крымский избирком был открыт для регистрации международных наблюдателей, но обращений не было, отметил он. В избиркоме Крыма, добавил Малышев, "всегда хотели, чтобы они участвовали", передает РИА Новости.В Крыму зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей. Всего в единый день голосования в 85 регионах России проходит более пяти тысяч выборов разного уровня. В частности, избираются депутаты 13 заксобраний и городских Дум в 22 административных центрах, губернаторы 16 регионов и главы муниципальных образований в трех региональных столицах. Также 8 сентября проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.