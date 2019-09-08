Израиль обстрелял сектор Газа в ответ на запуск дрона, который сбросил на армейские машины самодельное взрывное устройство.

Израиль обстрелял сектор Газа в ответ на запуск дрона, который сбросил на армейские машины самодельное взрывное устройство. В результате один автомобиль возле разделительного забора был поврежден.В ответ израильские военные обстреляли место запуска дрона, передает РИА Новости. Они сообщают, что повредили два военных объекта в Газе, а также несколько целей ХАМАС, в том числе склады военно-морской техники. Израиль считает, что ХАМАС ответственен за запуск беспилотника со взрывчаткой.Палестинская сторона сообщает, что Израиль выпустил семь ракет. Информации о жертвах нет.