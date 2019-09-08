Тяжелые времена настигают всех, особенно если сам стремишься влипнуть в неприятную ситуацию. Из-за карточных долгов эксцентричному участнику Дома-2 Николаю Должанскому пришлось продать квартиру.

Тяжелые времена настигают всех, особенно если сам стремишься влипнуть в неприятную ситуацию. Из-за карточных долгов эксцентричному участнику "Дома-2" Николаю Должанскому пришлось продать квартиру.История началась когда эпатажная знаменитость пытался выиграть в карты свою неверную супругу Екатерину Богданову. Напомним, что она ушла от Николая кбас-гитаристу группы Multiverse Владимиру Пташнику.В конечном итоге, Должанский не сумел обыграть противника, а когда оказалось, что поставленных на кон денег у него нет, музыкант взбесился и знатно "приласкал" соперника за сердце возлюбленной. Он жестоко избил Николая.Сейчас же бывшая звезда популярного реалити-шоу был вынужден расстаться с недвижимостью, доставшейся ему от родителей. Он надеется, что сможет не только вернуть долг противнику, но и выдать необходимую сумму бывшей жене. По условиям уговора, Богданова должна после этого вернуться к Николаю."Теперь, после продажи жилья, могу не только выплатить Пташнику своюзадолженность перед ним, но и выдать Катеньке требуемые ею полмиллионарублей для ее продвижения в шоу-бизнесе – записи музыкального трека,съемок клипа и их дальнейшего промоушена, поскольку только на такомусловии Катя согласна вернуться жить ко мне", – поделился Должанский в изданию Starhit.Он отметил, что готов на все, лишь бы только любимая вновь вернулась к нему. Экс-звезда "Дома-2" надеется, что после окончания эпопеи они с супругой уедут жить на юг.