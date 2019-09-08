Многие знают певицу Викторию Дайнеко как милую и непосредственную девушку. Ее открытая улыбка согревает сердца поклонников, и они с нетерпением ждут новых известий из жизни кумира.

Многие знают певицу Викторию Дайнеко как милую и непосредственную девушку. Ее открытая улыбка согревает сердца поклонников, и они с нетерпением ждут новых известий из жизни кумира.Правда, в этот раз выпускница "Фабрики звезд" озадачила подписчиков новой публикацией. Виктория выложила на своей странице в социальной сети Instagram странный контент, который вызвала у фолловеров закономерные вопросы – что же девушка хотела сказать неожиданным снимком? Да и хотела ли вообще?Подписи, в прочем, артистка не оставила. Вместо текста – куча разноцветных смайликов сердечек и задорное фото, где певица сидит, предположительно, в гримерке.Облаченная в огромную клетчатую рубашку, Дайнеко с удобством расположилась на стуле, вытянувшись в полушпагат. Примечательной особенностью фотографии стали ярко-желтые сапоги. Глаза девушки закрыты. Неужели спит?Не на шутку озадаченные поклонники решили поинтересоваться у "Фабрикантки" напрямую – что все это значит? Артистка же ответила довольно неоднозначно, что "поймет тот, кто знает". Подобная реакция побудила пользователей начать придумывать свои версии происходящего."Что с совестью? Катастрофа", "Ну держись, Анастасия Волочкова, конкуренты подрастают", "Напилась я пьяна", – с юмором отреагировали фолловеры певицы.