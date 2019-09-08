Совсем скоро небольшой городок Владимирской области станет городом пешеходных мостов.

Совсем скоро небольшой городок Владимирской области станет городом пешеходных мостов.В Киржаче уже начали возводить сразу нескольких деревянных арт-объектов, которые станут завершающей стадией реализации масштабного проекта «Киржач туристический».О строительстве новых мостов в Киржаче мы узнали из заявления мецената Евгения Фёдорова на московской выставке «Частные музеи России. Самородки России». Они станут частью проекта «Киржач туристический - комфортный город для жизни, яркий маршрут для путешествий», который с 2012 года реализуется благодаря генеральному директору ОАО "Киржачская типография". - Важно, что его авторы не только учли историю древнего города, события, которые коснулись его в прошлом, но и подумали над тем, как новые туристические точки на карте района смогут улучшить жизнь горожан, - поясняет Глава города Надежда Скороспелова.Заявив о начале строительства, Евгений Федоров пригласил всех участников в родной город. - Город Киржач для меня - особенное место. Здесь я родился, и я искренне люблю родной город. Поэтому хочу, чтобы жители нашего города имели возможность комфортно перемещаться, с пользой проводить время, могли отдыхать и работать в благоприятной среде, а туристы могли приезжать сюда и говорить, что хотят снова вернуться в Киржач.Уникальные туристические маршруты КиржачаУникальные киржачские туристические маршруты давно привлекают многочисленных гостей.Одним из самых популярных объектов, уже построенных в рамках проекта, стал Типографский мост-рекордсмен. Самый длинный в России деревянный пешеходный мост, длина которого составляет 555 метров, соединяет два района города и выступает своего рода транспортной артерией Киржача, пусть и пешеходной. Рядом расположен Александровский сквер, который стал любимым местом активного отдыха взрослых и детей, а также площадкой для проведения городских праздников.В Киржач из ЯпонииВосточный мост пройдет вдоль улицы 50 лет Октября, его протяженность составит 333 метра. В ближайшее время его строительство начнётся с красных ворот в японском стиле "тории", который является символом удачи и процветания. Традиционно они представляют собой выкрашенные в красный цвет ворота без створок, из двух столбов, соединённых поверху двумя перекладинами. Сегодня тории является одним из самых легкоузнаваемых символов . Весной на территории вдоль Восточного моста будет высажен адаптированный к нашим климатическим условиям японский плющ.Последний шестиметровый пролёт Восточного моста через ров с водой будет соединён с валом и выполнен по лекалам Леонардо да Винчи. Именно через этот мост любители пешеходных прогулок смогут попасть в "Музей ледниковых каменей" - музей времени и пространства под открытым небом.Мосты эпохи ВозрожденияДальнейший маршрут пройдёт вдоль небольшого водоёма, на котором будет построен ещё один мост Леонардо да Винчи - "Горбатый мост" выполненный без единого гвоздя, конструкция поддерживает себя сама за счет гравитации и трения. На его строительство уйдет более 50 оцилиндрованных бревен.«Придумать на сегодняшний день в деревянном строительстве что-то новое чрезвычайно сложно. Побывав в Венеции в музее Леонардо да Винчи, я отметил пару решений для наших арт-объектов. Именно там пришла идея сделать один из его мостов. Ведь мост без гвоздей - это очень популярный объект многих музейных пространств, но хотелось чего-то необычного, сложного. В основу проекта нового моста легли редкие эскизы итальянского изобретателя. С этой задачей отлично справятся наши мастера, братья Шершиловы, бригада которых принимала участие в строительстве Типографского моста», - пояснил киржачский меценат.Маршрут на счастье и на удачу«Это будет романтическая восточная нотка, красивое место для вечерних прогулок. Здесь можно размышлять о прекрасном, читать книги, кто-то здесь встретит любовь всей своей жизни. Мы продлим пешеходную зону, которая начинается сразу после Типографского моста, продолжается мостом Восточным, музейной каменной экспозицией, декоративным "Горбатым мостом да Винчи" и уводит путешественников на мост через реку Киржач в исторический центр города. Наши новые мосты станут прекрасным подарком к дню рождения Киржача в 2020 году», - считает директор местного музея и известный экскурсовод Татьяна Самойлова.