На месте крушения вертолета Ми-2 в районе города Дудинка в Красноярском крае найдены останки двух человек. Вертолет полностью разрушен - он сгорел, рассказали в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

На месте крушения вертолета Ми-2 в районе города Дудинка в Красноярском крае найдены останки двух человек. Вертолет полностью разрушен — он сгорел, рассказали ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.Вертолет пропал еще 11 августа по пути из новоуренгойского микрорайона Коротчаево в город Дудинка Красноярского края. Информация об обнаружении обгоревшего вертолета в 47 километрах юго-западнее Дудинки поступила в Единую дежурную диспетчерскую службу Таймырского муниципального района от местных жителей накануне, 7 сентября.По сообщению Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, в 06:15 по московскому времени на место падения прибыл вертолет со следственно-оперативной группой. Подтвержден факт крушения воздушного с последующим возгоранием, однако тот ли это вертолет, пока еще устанавливается.Вертолет с тремя людьми на борту 11 августа отправился в полет из Коротчаева без уведомления служб организации воздушного движения, передает "Интерфакс". В Дудинке, куда он должен был прибыть, Ми-2 не появился.Проведенные в августе поисково-спасательные работы результатов не дали и были приостановлены. В сентябре они были возобновлены специалистами "Ямалспаса".Пропавший вертолет Ми-2 имел синий корпус, а регистрационные номера на нем отсутствовали. По предварительным данным, люди, находившиеся на борту вертолета, хотели перегнать его в Дудинку для продажи, при этом никто не видел момент взлета винтокрылой машины. Следственный комитет РФ после пропажи вертолета возбудил уголовное дело.