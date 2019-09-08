Меган Маркл впервые после рождения ребенка покинула страну без сына и мужа. Судя по всему, герцогиня Сассекской тяжело даются тяготы материнства.

Меган Маркл впервые после рождения ребенка покинула страну без сына и мужа. Судя по всему, герцогиня Сассекской тяжело даются тяготы материнства.Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк одна и буквально сразу отправилась в студию йоги Modo Yoga, которая расположена в районе Вест-Виллидж. Ранее в одном из интервью герцогиня признавалась, что только йога помогает ей снять стресс.Видимо, в этот раз бывшая актриса решила бороться с этим состоянием вдали от дома – мужа и сына она с собой в поездку не взяла.Как отмечает People, 38-летняя Меган посетила занятие в числе остальных 59 человек, которые обычно ходят в этот класс. Все ученики узнали королевскую особу, но ее не беспокоили. Как отмечает издание, люди просто мило улыбались Маркл, а та отвечала им в ответ.Супруга принца Гарри занимается гимнастикой с ранних лет, а любовь именно к йоге ей привила мать – Дория Рагланд, которая ведет классы по йоге в Лос-Анджелесе. К слову, мать, пожалуй, одна из немногих родных, с кем Маркл поддерживает хорошие отношения.В последнее время скандальных новостей о герцогине Сассекской появляется все больше. Неудивительно, что она обращается к йоге. Так, во время королевского тура в октябре прошлого года она встала в половину пятого, чтобы бороться со сменой часовых поясов, занимаясь по утрам.