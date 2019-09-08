Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов объяснил причину малодетности российских семей и перекосы в воспитании с акцентом на женскую модель поведения. По мнению Смирнова, главная проблема — в слабых русских мужчинах. Такую ситуацию он назвал национальной трагедией.

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов объяснил причину малодетности российских семей и перекосы в воспитании с акцентом на женскую модель поведения. По мнению Смирнова, главная проблема — в слабых русских мужчинах. Такую ситуацию он назвал национальной трагедией.Не отрицая наличия "настоящих мужчин", священник добавил, что они, к сожалению, штучный товар. В итоге русским генетически сильным невестам особо не из кого выбирать себе жениха и затем воспитывать с мужем детей.Досталось от священника и советской пропаганде, которая "выгнала женщину на работу" даже при наличии не одного ребенка. По мнению Смирнова, "работать должен мужик", а жена — заниматься воспитанием детей. Современные дети испытывают постоянный прессинг со стороны родителей, дедушек и бабушек, сверстников в школе. И видят неправильные примеры семейной жизни, когда "мамаша крутит мужа в бараний рог". Вырастая, мальчики ищут себе не жену, а вторую маму.Смирнов предложил переходить на подготовку и воспитанию "новых людей". Особое внимание должно уделяться мальчикам, которые воспитываются без отца. Их рекомендовано отдавать на воспитание "лучшим офицерам", сообщает "Интерфакс".