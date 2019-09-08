Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, накануне успешно защитивший титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, заработал рекордный для UFC гонора. Организация оценила его победу над американцем Дастином Порье в шесть миллионов долларов.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, накануне успешно защитивший титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, заработал рекордный для UFC гонорар. Организация оценила его победу над американцем Дастином Порье в шесть миллионов долларов.Помимо гарантированного гонорара 30-летний представитель российских смешанных боев получил также 50 тысяч за выступление вечера, а еще 40 — за участие в активностях вечером накануне своего боя, сообщает Спорт24.Ru. И это далеко не все деньги, которые он заработал, — бойцу также полагаются выплаты за продажи платных трансляций боя.Заработок Порье значительно отличается от денег, которые заработал Нурмагомедов, – за поражение от россиянина в третьем раунде американец получит 290 тысяч долларов.