Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата россиянин Хабиб Нурмагомедов после успешной защиты титула в легкой весовой категории прокомментировал эпизод со своим очередным прыжком за пределы октагона после победы в титульном матче против Дастина Порье.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата россиянин Хабиб Нурмагомедов после успешной защиты титула в легкой весовой категории прокомментировал эпизод со своим очередным прыжком за пределы октагона после победы в титульном матче против Дастина Порье."У меня там сидели дяди, родные братья отца и я хотел прыгнуть к ним. Это не был эмоциональный прыжок – это был прыжок радости, — признается 30-летний боец, которого цитирует Евроспорт.Ru. Если вы никогда этого не делали, никогда не выступали на этом уровне и не побеждали, то не думаю, что меня поймете. Это были хорошие эмоции. Прыжки – моя фишка? Нет, это нужно прекращать".Напомним, что ранее Нурмагомедов уже выпрыгивал за пределы клетки. Это произошло в предыдущем бое россиянина против ирландца Конора Макгрегора, в результате чего произошла массовая драка между бойцами и их командами.