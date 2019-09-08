Канадская теннисистка, 15-я ракетка мира Бьянка Андрееску поделилась впечатлениями от победы над американкой Сереной Уильямс (6:3, 7:5) в финале Открытого чемпионата США.

Канадская теннисистка, 15-я ракетка мира Бьянка Андрееску поделилась впечатлениями от победы над американкой Сереной Уильямс (6:3, 7:5) в финале Открытого чемпионата США."Очень сложно выразить словами, что я чувствую. Я очень усердно работала, чтобы оказаться здесь, – приводит слова Андрееску ТАСС. – Этот год стал для меня просто осуществлением мечты, играть на такой стадии против Серены, настоящей легенды спорта, это невероятно".Напомним, 19-летняя Андрееску впервые завоевала титул "Большого шлема". По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.