Бывший командир борта номер один, пилот первых лиц России Владимир Федорушкин, несколько лет назад вышедший в отставку, рассказал о деталях перелетов глав государств. В частности, о том, как полеты на высшем уровне обеспечивают едой и что бывает в случае нештатных ситуаций.

Бывший командир борта номер один, пилот первых лиц России Владимир Федорушкин, несколько лет назад вышедший в отставку, рассказал о деталях перелетов глав государств в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. В частности, о том, как полеты на высшем уровне обеспечивают едой и что бывает в случае нештатных ситуаций.Готовится кремлевское питание в соответствующих местах соответствующими людьми, затем блюда привозят и передают бортпроводникам — все в закрытых контейнерах. Уже в полете контейнеры вскрывают, питание разогревается на кухне на первом этаже лайнера, затем прикрепленная к президенту бортпроводница приносит его главе государства.По его словам, бывали и случаи, когда Путин был не вполне доволен предложенными ему блюдами, еда "несколько приедалась ему" — хотелось чего-то повкуснее, поострее. Президент, по словам Федорушкина, не то чтобы выражал недовольство — у него просто не было желания есть с аппетитом.Во время заграничных поездок президента его питанием занимаются люди, которые заранее едут за рубеж, закупают продукты и готовят еду на обратный путь.В полете президентский лайнер всегда сопровождает резервный борт и еще один, третий самолет. В нем летят сопровождающие главу государства лица и пресса.Федорушкин также рассказал о внештатной ситуации на президентском борту в ходе рейса из Москвы в Санкт-Петербург — Владимир Путин торопился на важную встречу, а погода в обеих столицах была очень плохой."Ливень, боковой ветер и тут, и там, — вспоминает летчик. — Взлетаем во Внукове и на эшелоне где-то 5,5 – 6 тысяч метров мы попали в дичайшую болтанку".В такую ситуацию Федорушкин, по его словам, попал впервые за 40 лет полетов. По его словам, в самолете полностью выбило автопилот, руль поворота был ограничен на одну треть хода, а перегрузки были такими, что, если бы не ремни безопасности, пилоты "точно бы оказались головой в потолке".И уже после успешной посадки в Пулкове на полностью залитую водой полосу Федорушкина ждал разговор с президентом."Владимир Владимирович меня вызвал в кабинет: "Что это было?" Ну, немножко поговорили на эту тему. Вообще, было очень неприятно: вероятность слететь с полосы была процентов 90. Но мы справились", — рассказал он.