Доску антипочета намерен опубликовать Центризбирком РФ. С такой инициативой выступила председатель ЦИК Элла Памфилова. На ней появятся фамилии дезинформаторов и лгунов, а также названия организаций, откуда поступала недостоверна информация о проблемах на выборах в Единый день голосования 8 сентября.

"Доску антипочета" намерен опубликовать Центризбирком РФ. С такой инициативой выступила председатель ЦИК Элла Памфилова. На ней появятся фамилии дезинформаторов и лгунов, а также названия организаций, откуда поступала недостоверна информация о проблемах на выборах в Единый день голосования 8 сентября. Однако если сведения о нарушениях подтвердятся, источнику выразят благодарность.Ранее Памфилова сообщила, что в одном из телеграм-каналов появилось сообщение о том, что в Волгоградской области отключена видеотрансляция с камер в участковых избирательных комиссиях. Информация была опровергнута после прямого включения председателя областного избиркома. Чтобы избежать информационных вбросов, Памфилова еще раз рекомендовала руководителям избирательных комиссий в регионах создать максимально благоприятные условия для наблюдателей в ходе Единого дня голосования.По ее словам, на выборах всех уровней в 85 субъектах РФ работают свыше 160 тысяч наблюдателей, из них около 115 тысяч назначены для наблюдения за дополнительными выборами депутатов Госдумы и выборных органов государственной власти.