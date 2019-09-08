Перед поездкой на Восточный экономический форум во Владивостоке президент РФ Владимир Путин побывал с визитом в Монголии. До этого глава государства ездил в пострадавший от паводков Тулун.

Перед поездкой на Восточный экономический форум во Владивостоке президент РФ Владимир Путин побывал с визитом в Монголии. До этого глава государства ездил в пострадавший от паводков Тулун.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что к такому насыщенному графику единоразово подготовиться нельзя – нужно все время держать себя "в изрядной физической форме"."Может, у него (Владимира Путина – ред.) есть свои секреты, но мне об этом неизвестно, тоже хотел бы узнать", — сказал Песков, добавив, что ему хочется спать.В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что уже привык существовать в подобном режиме и никакого дискомфорта не ощущает. Он рассказал, что на часах у него всегда московское время, а на телефоне – местное. На вопрос же корреспондента о специальном чае или кофе, которые могут помогать держаться бодро в рамках плотного графика, Лавров отвечать не стал."Это вы уже внедряетесь слишком глубоко в мою личную жизнь, я от ответа воздержусь", — сказал министр.