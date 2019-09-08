Слетать без мужа и детей по своим делам – преступление? Да, если вы Меган Маркл. Общественность осудила представительницу королевской четы и назвала ее плохой матерью.

Слетать без мужа и детей по своим делам – преступление? Да, если вы Меган Маркл. Общественность осудила представительницу королевской четы и назвала ее плохой матерью.Не так давно герцогиня Сассекская улетела в одиночку на частном рейсе в Америку. Как сообщалось ранее, супруга принца Гарри , чтобы поболеть за свою подругу Серену Уильямс. Сейчас спортсменка принимает участие в открытом чемпионате США по теннису.Впрочем, подобный акт проявления дружбы не вызвал одобрения у британцев. Поклонники королевского двора назвали это недостойной причиной для того, чтобы бросить четырехмесячного младенца на отца. Отметим, что мальчик находится на грудном вскармливании.Ополчилась на герцогиню и британская пресса. Недавно Daily Mail статью, где собраны все жалобы англичан, касающиеся взбалмошной Маркл. Колумнист изданияСара Вайнподелилась с читателями своими мыслями по поводу выходки Меган."Разве ей не нужно было отправиться на похороны члена семьи? Или хотя бынавестить живого родственника, например, своего отца, Томаса Маркла?Нет, она просто решила немного развеяться. Для герцогини это достаточныйповод, чтобы бросить ребенка", – рассказала Вайн в обличительном ключе.Она добавила, что с учетом необдуманных поступков жены принца Гарри защищать ее от неблагожелательных отзывов более не имеет смысла. Сара также отметила, что критика не связана с национальностью или наследием Маркл, но является здоровой реакцией на выбор девушки, который она делает каждый день в качестве члена королевской семьи.