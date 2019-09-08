Сотрудники полиции обеспечили правопорядок и безопасность при подготовке и проведении единого дня голосования.

Сотрудники полиции обеспечили правопорядок и безопасность при подготовке и проведении единого дня голосования.В период подготовки и проведения единого дня голосования сотрудниками Министерства внутренних дел Российской Федерации в полном объеме обеспечены общественный порядок и безопасность граждан на выборах различного уровня в 85 субъектах Российской Федерации.Для охраны правопорядка на избирательных участках было задействовано более 130 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Также были привлечены военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.В результате принятых мер нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, не допущено. После закрытия участков сотрудниками полиции организовывается безопасная транспортировка избирательных бюллетеней и документации в территориальные избирательные комиссии.Вместе с тем полицейские, задействованные на избирательных участках, также приняли участие в голосовании.Руководство Центральной избирательной комиссии Российской Федерации положительно оценило работу представителей МВД России, выполнявших служебные обязанности во время подготовки и проведения выборных кампаний.