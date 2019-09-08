Единожды регистрируясь на сайте gosuslugi.ru, вы получаете доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России...

Полиция Зеленограда рекомендует гражданам, имеющим доступ к сети Интернет, воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги по линии регистрационно-паспортной работы без потери времени и качества.Единожды регистрируясь на сайте gosuslugi.ru, вы получаете доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.При подаче заявления в электронном виде пользователи Портала госуслуг имеют ряд преимуществ:Получение государственной услуги в одно посещение.Отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на бумажном носителе.Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное для вас время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.Приоритетный порядок очного приема.Перечень государственных услуг по линии регистрационно-паспортной работы, которые можно получить в электронном виде:Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации.Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.Обращаем внимание, что, получая государственные услуги с использованием федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», граждане на 30% сокращают свои расходы на оплату государственных пошлин.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31