Единожды регистрируясь на сайте gosuslugi.ru, вы получаете доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России...
Полиция Зеленограда рекомендует гражданам, имеющим доступ к сети Интернет, воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги по линии регистрационно-паспортной работы без потери времени и качества.
Единожды регистрируясь на сайте gosuslugi.ru, вы получаете доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.
При подаче заявления в электронном виде пользователи Портала госуслуг имеют ряд преимуществ:
Получение государственной услуги в одно посещение.
Отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на бумажном носителе.
Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное для вас время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.
Приоритетный порядок очного приема.
Перечень государственных услуг по линии регистрационно-паспортной работы, которые можно получить в электронном виде:
Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации.
Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Обращаем внимание, что, получая государственные услуги с использованием федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», граждане на 30% сокращают свои расходы на оплату государственных пошлин.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
(499) 731-94-31