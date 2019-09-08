Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, досрочно проигравший на турнире UFC 242 в Абу-Даби Хабибу Нурмагомедову, заявил, что россиянин заслуженно владеет чемпионским поясом.

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, досрочно проигравший на турнире UFC 242 в Абу-Даби Хабибу Нурмагомедову, заявил, что россиянин заслуженно владеет чемпионским поясом."Я планировал, что моими раундами будут четвертый или пятый, что я там включусь, – заявил Порье, слова которого приводит ТАСС. – Но нет, этого не произошло, план сменился. Что ж, Хабиб – чемпион, он заслужил.Напомним, победой над Порье, Хабиб во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Теперь на счету россиянина 28 побед в 28 боях по правилам ММА.