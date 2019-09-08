Возгорание в сахалинской школе на час остановило работу избирательного участка, разместившегося в здании образовательного учреждения. В результате инцидента никто не пострадал, сотрудники избирательной комиссии обеспечили сохранность бюллетеней.

Очевидцы сняли на видео пожар, произошедший в школе № 2 в Невельске, где в воскресенье, 8 сентября, расположился избирательный участок.После обнаружение дыма люди были эвакуированы в безопасное место. Члены участковой избирательной комиссии обеспечили сохранность бюллетеней для голосования и иной документации, относящейся к выборам.Как сообщают местные СМИ, работа избирательного участка была остановлена на час. После того, как пожарные справились с возгоранием, он возобновил свою деятельность.Напомним, что в рамках Единого дня голосования в Сахалинской области проходят выборы губернатора. На пост претендуют пять кандидатов.