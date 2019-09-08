День тишины в Москве накануне выборов прошел без серьезных нарушений. Задержаны агитаторы, раздававшие листовки, а также хулиган, устроивший дебош в одном из участков. Ранее его уже задерживали за покусы членов избиркома.

"День тишины" в Москве накануне выборов прошел спокойно, без серьезных нарушений, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. На территории Северо-Восточного административного округа были задержаны агитаторы, распространявшие рекламные листовки. Распространители и кандидат, за которого призывали проголосовать, задержаны, в отношении них составлен административный протокол.В районе Дорогомилово на избирательном участке хулиган устроил скандал, ударил охранника и толкнул находившуюся в помещении женщину. По данным Реута, данный гражданин уже попадал в поле зрения правоохранительных органов во время избирательной кампании 2017 года. Тогда он искусал нескольких членов участковых избирательных комиссий. Дебошир задержан, идет разбирательство инцидента.Сегодня в России — Единый день голосования. Предвыборная агитация завершилась в полночь субботы.