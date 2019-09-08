В китайском уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян (провинция Сычуань) произошло землетрясение магнитудой 5,4. В результате пострадали 28 человек. Землетрясение произошло рано утром, жители еще спали и не успели покинуть дома.

В китайском уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян (провинция Сычуань) произошло землетрясение магнитудой 5,4. В результате пострадали 28 человек. Землетрясение произошло рано утром, жители еще спали и не успели покинуть дома. Многие остались под завалами, передает РИА Новости. Идет спасательная операция. Данных о жертвах нет.Подземные толчки ощущались в нескольких уездах. Больше всего пострадали постройки в сельской местности – они ветхие и разрушаются при землетрясении. В районе бедствия работают 600 полицейских, а также спасатели и пожарные.Власти распространили в соцсетях ролики и иллюстрации о правилах поведения при землетрясении, а также о том, что делать, если человек оказался под завалами.