Юлия Барановская предстала перед подписчиками в свадебном наряде. Девушка поинтересовалась, идет ли ей платье невесты.

Юлия Барановская предстала перед подписчиками в свадебном наряде. Девушка поинтересовалась, идет ли ей платье невесты.Юлия Барановская примерила на себя наряд невесты и поделилась видео, где она в платье, в своем Instagram. Особенность платья заключалась в том, что оно полностью состоит из живых цветов – гортензий и орхидей, а вместо фаты волосы Юлии украшают ландыши.Дизайнером наряда выступила Татьяна Тридворнова – она одела Юлю для дорожки фестиваля "Цветочный джем" в Москве."Как я вам?" – поинтересовалась Барановскя у своих подписчиков. Большинство засыпали ее комплиментами."Как фарфоровая статуэтка", "Вы похожи на дюймовочку из сказки", "Юля, неземная красота!", – пишут поклонники. Одна из подписчиц отметила, что в Москве телеведущая похорошела, стала королевой, в то время как в Лондоне была "просто мамой, просто женой", "Ты в Москве расцвела, как цветок, как яркая роза", – написала женщина.Ранее стало известно, что Юлия Барановская случайно разбила губу одному из родителей на первом школьном собрании сына Арсения. Мальчик пошел 2 сентября в первый класс. Как уверяет телеведущая, пострадавший мужчина не обиделся на нее.