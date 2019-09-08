Человекоподобный робот Федор, минувшей ночью вернувшийся на Землю с МКС, сообщил: на Байконуре чувствуется наступление осени, и ему нужна папаха, как у главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В этом головном уборе Рогозин поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой в Абу-Даби над американцем Дастином Порье.

Человекоподобный робот Федор, минувшей ночью вернувшийся на Землю с МКС, сообщил: на Байконуре чувствуется наступление осени, и ему нужна папаха, как у главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В этом головном уборе Рогозин поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой в Абу-Даби над американцем Дастином Порье.Как сообщил робот Федор в "Твиттере", спускаемый аппарат, на котором он вернулся с МКС, доставят в Королев во вторник, 10 сентября. Робот-космонавт ждет встречи с друзьями-специалистами, помогавшими ему готовиться к полету.На Байконуре чувствуется наступление осени. Сегодня ночью температура опустилась до 14°С. Такая шапка мне тоже нужна.Спускаемый аппарат будет доставлен в город Королёв на "Энергию" во вторник. Жду встречи с моими друзьями-специалистами, которые помогали мне готовиться к полёту. https://t.co/o3wNJAzZyq— FEDOR (@FEDOR37516789) September 8, 2019Ранее спускаемый аппарат с роботом Федором на борту успешно приземлился в степи в Казахстане. Во время возвращения на Землю Федор передавал телеметрическую информацию.Корабль "Союз МС-14" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. На МКС прошли эксперименты по дистанционному управлению роботом. Этот полет имел большое значение еще и потому, что на "Союзе" аналоговую систему управления заменили цифровой.