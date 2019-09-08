Без личного участия президента России Владимира Путина в вопросах вокруг подтопленного Тулуна решение ряда проблем невозможно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Без личного участия президента России Владимира Путина в вопросах вокруг подтопленного Тулуна решение ряда проблем невозможно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Президент в данном случае незаменим, именно в плане ручного управления. Парадоксальная ситуация — половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая половина Тулуна не находится в зоне ЧС, но граждане там живут в таких же подтопленных домах. Если идти по бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено. И такие решения может принимать только президент", — подчеркнул Песков.Он напомнил, что для Путина главное – отношение к людям, и "когда он видит людскую боль, людское отчаяние, он всегда воспринимает это как свою собственную проблему". Совещание в Тулуне глава государства проводил "на основе тех тем, которые поднимали граждане".